Ученые нашли возможную причину болезни Паркинсона

Ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии выяснили, что болезнь Паркинсона может быть вызвана распространенной бактерией, обитающей в кишечнике человека. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

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Известно, что небольшие белковые образования, известные как тельца Леви, накапливаются в клетках определенных областей мозга людей с болезнью Паркинсона. Тельца Леви в основном состоят из белка α-синуклеина, который обычно участвует в высвобождении нейротрансмиттеров — веществ, отвечающих за передачу электрических сигналов между нервными клетками.

Первопричина агрегации α-синуклеина неизвестна. Хотя болезнь Паркинсона может передаваться по наследству, генетика, по-видимому, объясняет только 10-15% всех случаев заболевания. Ранее исследования показали, что тяжесть симптомов при болезни Паркинсона пропорциональна концентрации бактерий Desulfovibrio в кале пациентов.

В новом исследовании ученые изучили образцы фекалий у 10 пациентов с болезнью Паркинсона и их здоровых супругов и выделили все присутствующие штаммы Desulfovibrio. Выделенные микробы затем скармливали червям C.elegans, которые были генетически модифицированы и могли синтезировать α-синуклеин человека.

Ученые обнаружили, что черви, зараженные бактериями Desulfovibrio, действительно гораздо чаще образовывали агрегаты α-синуклеина, причем эти агрегаты были намного больше. Более того, эти черви чаще умирали, чем контрольные животные. Что интересно, штаммы Desulfovibrio, собранные у пациентов с болезнью Паркинсона, приводили к большей агрегации α-синуклеина, чем штаммы, собранные у их здоровых супругов.