Ученые назвали запахи, которые привлекают комаров

Американские ученые выяснили, что определенные запахи способны приманивать кровососущих насекомых. Оказалось, что комаров могут заинтересовать запахи некоторых сортов мыла. Исследование было опубликовано на сайте iScience.

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— В общей сложности было проанализировано 68 образцов запаха, в том числе один контрольный образец без какого-либо запаха, четыре повтора каждого добровольца, три повтора каждого образца, вымытого с мылом, на добровольца и один повтор каждого образца мыла, — говорится в тексте исследования.

Ученые пришли к выводу, что наиболее привлекательными для комаров являются запахи мыла с ароматами ландыша, фиалки, ириса, ананаса или миндаля.

Недавно в подмосковных лесах проснулись муравьи. В короткое время насекомые должны будут просушить и прогреть свои гнезда, после чего они запустят процесс рождения нового поколения.