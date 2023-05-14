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Как отпугнуть комаров с помощью мыла?

Американские биохимики из США установили, что комаров привлекают вещества, которые присутствуют в ароматическом мыле – синтетический аналог запаха ландыша, а также вещества с ароматами тропических фруктов и цветов.

Ученые назвали запахи, которые привлекают комаров
© Unsplash

«Важно понимать, что комаров привлекают не отдельные молекулы, а специфические комбинации летучих веществ, присутствующих не только в мыле, но и в запахе тела человека. К примеру, все изученные нами марки мыла содержали лимонен, вещество, запах которого отпугивает комаров, однако совокупный аромат трех из четырех изученных нами сортов мыла не отгонял, а привлекал насекомых», – приводит слова доцента Политехнического университета Виргинии (США) Клемента Виноже журнал iScience.

В ходе исследования было установлено, что частота укусов людей комарами может зависеть от того, какими ароматическими марками мыла пользуются эти люди.

Три из четырех использовавшихся добровольцами марок мыла увеличили их привлекательность для насекомых, в то время как один сорт мыла, наоборот, отпугивал кровососов.

Дальнейшее исследование летучих молекул, присутствующих в этих сортах мыла, показало, что интерес комаров вызывает лилиал, вещество с запахом ландыша, а также три ароматических соединения с запахами тропических фруктов и цветов.

При этом три молекулы – бензилбензоат, бензальдегид и ноналактон, обладающие цветочным, миндальным и арбузным ароматами соответственно, заставляли насекомых реже атаковать добровольцев.

В дальнейшем полученный опыт планируется применить при создании новых марок мыла, которые будут отпугивать насекомых.

Ранее проведенное российскими генетиками исследование показало, как малярийные комары заселили Европу. Маршрут их миграции пролегал через Сибирь.

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