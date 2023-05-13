Министры науки G7 выступили за скорейшее решение проблемы космического мусора

"Космическое пространство играет важную роль в решении глобальных проблем и в обеспечении существенных выгод в таких областях, как научные исследования, связь, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, национальная безопасность, а также способствует экономическому росту и инновациям. Однако по мере дальнейшего расширения числа и разнообразия видов космической деятельности в сочетании с быстрым увеличением количества спутников и космического мусора на околоземной орбите необходимы срочные меры для обеспечения безопасного и устойчивого использования космического пространства. Мы подтверждаем нашу приверженность безопасному и устойчивому использованию космического пространства и разделяем мнение, что орбитальный мусор представляет собой неотложную проблему", - отмечается в документе.