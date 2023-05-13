Министры науки G7 выступили за скорейшее решение проблемы космического мусора
Страны Группы семи (G7) считают необходимым в кратчайшие сроки решить проблему космического мусора, чтобы обеспечить безопасное использование космоса. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в субботу по итогам состоявшейся в городе Сендай встречи министров науки и технологий "семерки".
"Космическое пространство играет важную роль в решении глобальных проблем и в обеспечении существенных выгод в таких областях, как научные исследования, связь, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, национальная безопасность, а также способствует экономическому росту и инновациям. Однако по мере дальнейшего расширения числа и разнообразия видов космической деятельности в сочетании с быстрым увеличением количества спутников и космического мусора на околоземной орбите необходимы срочные меры для обеспечения безопасного и устойчивого использования космического пространства. Мы подтверждаем нашу приверженность безопасному и устойчивому использованию космического пространства и разделяем мнение, что орбитальный мусор представляет собой неотложную проблему", - отмечается в документе.
Министры также выразили озабоченность неправомерным использованием результатов научных исследований в военных целях. Кроме того, они пришли к единому мнению, что искусственный интеллект, квантовые и другие передовые технологии имеют жизненно важное значение для экономической и национальной безопасности, а также для перехода к чистой энергетике и развития цифровизации в обществе.
Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима - город, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. На него также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.