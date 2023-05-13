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В сети опубликовали настоящий номер телефона популярного блогера KSI

Звезда YouTube, американский блогер Даррен «IShowSpeed» Уоткинс-младший слил в сеть номер телефона популярного британского блогера Оладжиде «KSI» Олатунджи. Об этом сообщает Dexerto.

Номер телефона популярного блогера слили в сеть
© globallookpress.com

Отмечается, что инцидент произошел во время прямого эфира, когда KSI позвонил Уоткинсу. IShowSpeed в этот момент транслировал экран своего телефона, из-за чего все зрители увидели настоящий номер британского блогера.

Speed сразу стал извиняться, так как понял, что номер KSI был виден зрителям в эфире.

«Мне очень жаль, мне очень жаль. Клянусь богом. Мне очень жаль. Черт возьми», — сказал он. На это удивленный KSI спросил: «Что ты сделал?»

Через несколько секунд KSI повесил трубку, когда понял, что только что произошло. В результате блогеру стали поступать многочисленные звонки от зрителей. Свое негодование от произошедшего KSI написал в Twitter. «Моя жизнь разрушена», — заключил он.

Ранее Олатунджи рассказал, что в прошлом отказался от £10 млн (около 703 млн руб.) за один проект для компании — подкаста, который должен был регулярно выходить.

29-летний KSI прославился на YouTube благодаря роликам про футбольный симулятор FIFA, юмористические скетчи и влоги с участием друзей и родных. Вместе с другими блогерами он создал творческую группу Sidemen. С 2015 года также начал карьеру рэпера, выпускает альбомы и клипы. Участвовал в боксерских поединках против американского блогера Логана Пола, а также других блогеров.

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