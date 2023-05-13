Астрономы наблюдали самый сильный взрыв в космосе: он произошел 8 млрд лет назад

Астрономы сделали удивительное открытие, став свидетелями самого большого космического взрыва из когда-либо наблюдавшихся. Это необычное событие, получившее название AT2021lwx, произошло в миллиардах световых лет от нас и длится уже более трех лет.

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Взрыв, который, как полагают, был вызван сверхмассивной черной дырой, разрушившей газовое облако. Исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, описывает огромную энергию, которую высвободило событие AT2021lwx, она даже может конкурировать с квазарами. Однако, в отличие от них, AT2021lwx только недавно стал виден на небе.