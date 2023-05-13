Названа причина ухода Маска с поста главы Twitter

Уход Илона Маска с поста главы Twitter лишь отчасти положительно повлияет на производителя электрокаров Tesla, поскольку миллиардер может быть вовлечен в собственный стартап в области искусственного интеллекта. Об этом заявил инвестор и управляющий партнер Deepwater Джин Мюнстер в интервью телеканалу CNBC.

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«Безусловно, это хорошая новость лично для Илона Маска. Это лишь частично позитивно для Tesla», — отметил он.

Мюнстер также указал, что Маск по-прежнему будет играть большую роль и в Twitter, занимая должность главного технического директора компании. По словам инвестора, Маск активно вовлечен в стартап искусственного интеллекта под названием X.ai.

«Именно поэтому и надо понимать, что для Tesla уход Маска с поста гендиректора Twitter лишь частичный успех. Мое мнение — Маск хочет в первую очередь развивать направление ИИ. Он об этом говорил последнее десятилетие и недавно намекнул на возможность выпустить чат-бота, конкурирующего с ChatGPT», — добавил Мюнстер.

Он предположил, что однажды Маск также может уйти с поста генерального директора Tesla ради стартапа X.ai и чат-бота с ИИ.