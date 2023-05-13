$77.20+1.3284.25+1.36

Смартфоны на Android получили фирменный рингтон в стиле музыканта Kenny G

Компания Google одновременно с запуском смартфона Pixel 7a подготовила новый фирменный рингтон для своих телефонов на базе мобильной операционной системы Android. Как сообщает 9to5Google, композиция создана в стилистике мелодий американского музыканта Kenny G.

У Android-смартфонов появился фирменный рингтон
© газета.ру

«В случае с серией Pixel 7 пользователи получат серию фирменных звуков из рингтонов, будильников и уведомлений под общим названием Natural Elements, которые, как следует из названия, состоят из звуков природы», — говорится в статье.

Новый рингтон от известного саксофониста доступен после обновления приложения «Звуки» до версии 3.1 через онлайн-магазин Play Store.

По словам журналистов, композиция почти полностью основана на мощном соло саксофона в стиле знаменитого музыканта. Пока нет точной информации о том, принимал ли лично Kenny G участие в создании рингтона.

Отмечается, что Google дал новому рингтону крайне необычное имя «Кенни Гингтон» (Kenny Gingtone), вероятно в попытках соединить псевдоним артиста и слово рингтон.

Ранее сообщалось, что в библиотеку Obsolete Sounds, в которую включают исчезающие звуки устройств мира человечества, внесли такие знакомые многим звуки, как мелодию рингтона у мобильных телефонов Nokia.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий