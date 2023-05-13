У Android-смартфонов появился фирменный рингтон

Компания Google одновременно с запуском смартфона Pixel 7a подготовила новый фирменный рингтон для своих телефонов на базе мобильной операционной системы Android. Как сообщает 9to5Google, композиция создана в стилистике мелодий американского музыканта Kenny G.

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«В случае с серией Pixel 7 пользователи получат серию фирменных звуков из рингтонов, будильников и уведомлений под общим названием Natural Elements, которые, как следует из названия, состоят из звуков природы», — говорится в статье.

Новый рингтон от известного саксофониста доступен после обновления приложения «Звуки» до версии 3.1 через онлайн-магазин Play Store.

По словам журналистов, композиция почти полностью основана на мощном соло саксофона в стиле знаменитого музыканта. Пока нет точной информации о том, принимал ли лично Kenny G участие в создании рингтона.

Отмечается, что Google дал новому рингтону крайне необычное имя «Кенни Гингтон» (Kenny Gingtone), вероятно в попытках соединить псевдоним артиста и слово рингтон.