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Популярный мессенджер Discord сообщил о массовой утечке данных пользователей

Популярная среди геймеров платформа Discord уведомила своих пользователей о недавней утечке данных, вызванной взломом учетной записи стороннего агента техподдержки мессенджера.

Популярный мессенджер Discord сообщил о массовой утечке данных пользователей
© ferra.ru

В результате взлома стали известны адреса электронной почты пользователей, а также сообщения и файлы, которыми они обменивались со службой поддержки Discord.

Discord принял незамедлительные меры, отключив взломанную учетную запись и проведя сканирование вредоносных программ на пострадавшей машине. Они также сотрудничали со своим партнером по обслуживанию клиентов для принятия мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Хотя Discord считает, что риск ограничен, они призвали пользователей оставаться бдительными в отношении любой подозрительной активности или сообщений, включая возможные попытки мошенничества или фишинга.

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