Компартия КНР имела доступ высшего уровня к хранящимся в США данным TikTok

Коммунистическая партия Китая имела доступ высшего уровня к данным TikTok, которые хранились в США. У коммунистов также имелся «выключатель смерти» (death switch) соцсети. Об этом заявил бывший сотрудник компании ByteDance, сообщает New York Times.

Экс-глава инженерного отдела ByteDance Ю Иньтао подал иск к своей бывшей компании.

«Он обвинил технологического гиганта в «культуре беззакония», в том числе в краже контента с конкурирующих платформ в первые годы существования, и назвал компанию «полезным инструментом пропаганды для Коммунистической партии Китая», - пишет газета.

Иньтао заявил, что был уволен, потому что беспокоился из-за «глобальной схемы» кражи и получения прибыли от интеллектуальной собственности других компаний.

По его утверждению, в офисах ByteDance в Пекине было специальное подразделение компартии Китая, которое называли Комитет.

«Комитет сохранял доступ высшего уровня ко всем данным компании, даже к данным, хранящимся в Соединенных Штатах», - говорится в иске Иньтао.

Комитет якобы следил за тем, как компания «способствует распространению коммунистических ценностей», использовал боты и мог прекратить работу приложения с помощью «выключателя смерти».

Иньтао потребовал от компании денежную компенсацию и акции.