TikTok обвинили в пропаганде китайской Компартии и краже контента

Бывший сотрудник компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, обвинил своего экс-работодателя в пропаганде китайской Компартии и краже контента. Об этом стало известно журналистам The New York Times, которые получили доступ к иску Юй Иньтао, в свое время возглавлявшего отдел инжиниринга в американском подразделении ByteDance.

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Само заявление, поданное в суд города Сан-Франциско, связано с неправомерным увольнением Иньтао, которое, по его мнению, связано с высказанной им обеспокоенностью относительно методов конкурентной борьбы ByteDance. В частности, он публично не согласился с тем, что на ранних этапах существования TikTok соцсеть воровала контент у конкурентов — Snapchat и Instagram.

Кроме того, Иньтао заявил, что представители Коммунистической партии Китая (КПК) имели и, судя по всему, продолжают иметь доступ ко всем данным пользователей приложения, даже к тем, которые хранятся в США. Также истец отметил, что представители КПК в Пекине, которых для краткости называли «комитет», могли использовать TikTok для продвижения коммунистических ценностей. Кроме того, у членов «комитета» якобы есть возможность моментально отключать любые принадлежащие ByteDance приложения.