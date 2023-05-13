Россиян предупредили о новой тактике кибермошенников

«Тот же ChatGPT доступен в веб-интерфейсе, но получить доступ можно не из любой страны, они даже на какое-то время останавливали регистрации. Мошенники этим активно пользуются. Недавно у нас было исследование: в интернете появились ресурсы, на которых якобы можно скачать ChatGPT и сразу получить 50 долларов. Конечно, это была не программа, а "троян"», — заключил Тушканов.