$77.20+1.3284.25+1.36

Россиян предупредили о новой тактике кибермошенников

Кибермошенники начали применять для обмана россиян новую тактику с использованием нейросетей и дипфейков. Об этом в разговоре с «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

Россиян предупредили о новой тактике кибермошенников
© Lenta.ru

«Генеративные сети, связанные с картинками и голосом, могут быть использованы, чтобы синтезировать доказательства того, чего не было, — дипфейков. И они вполне могут использоваться в мошенничестве. Было много случаев, когда мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу, один из громких примеров — это использование образа Илона Маска», — заявил эксперт.

Он также отметил, что в последнее время интернет-преступники стали использовать дипфейковые видео. Тушканов связал это с тем, что потенциальные жертвы обмана перестали доверять простым картинкам. Другое направление работы кибермошенников связано с популярностью нейросетей и созданным вокруг них ажиотажем.

Эксперт рассказал о способах мошенничества с банковскими картами

«Тот же ChatGPT доступен в веб-интерфейсе, но получить доступ можно не из любой страны, они даже на какое-то время останавливали регистрации. Мошенники этим активно пользуются. Недавно у нас было исследование: в интернете появились ресурсы, на которых якобы можно скачать ChatGPT и сразу получить 50 долларов. Конечно, это была не программа, а "троян"», — заключил Тушканов.

Тем временем в США утекли в сеть данные более чем 230 тысяч госслужащих, утечка произошла в министерстве транспорта страны. Использовались ли данные в преступных целях, неизвестно.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий