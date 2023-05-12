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В России предложили признать использование даркнета незаконным

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил признать использование даркнета в России незаконным и обсуждает этот вопрос с юристами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В России предложили признать использование даркнета незаконным
© Pixabay

«Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью», — заявил парламентарий.

Горелкин назвал даркнет «прибежищем анонимных негодяев», в котором нечего делать законопослушным гражданам.

Ранее эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Анастасия Климова предупредила россиян, что на фоне весеннего призыва в армию интернет-мошенники придумали новые схемы обмана пользователей.

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