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Обнаружен загадочный источник радиовсплесков с инверсией магнитного поля

Международная группа астрономов обнаружила признаки инверсии магнитного поля у загадочного источника повторяющихся быстрых радиовсплесков 20190520B. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Обнаружен загадочный источник радиовсплесков с инверсией магнитного поля
© Lenta.ru

Наблюдения были проведены с помощью телескопа Parkes в Австралии и телескопа Green Bank (GBT) в США. FRB 20190520B, в отличие от других источников быстрых радиовсплесков, генерирует вспышки, которые могут быть зафиксированы различными инструментами, что делает этот объект удобной целью для многоволновых исследований.

Телескоп Parkes зафиксировал 113 всплесков. Исследователи совместили полученные данные с данными от GBT и обнаружили, что вращение плоскости поляризации электромагнитного излучения дважды менялось на противоположное и обратно. Поляризация света возникает из-за свойств плазмы, окружающей источник, а вращение плоскости зависит от направления силовых линий магнитного поля и плотности электронов. В данном случае причиной изменения является инверсия магнитного поля.

Быстрые радиовсплески происходят в течение нескольких миллисекунд и сопровождаются выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Исследователи связывают этот феномен, который может быть как однократным, так и повторяющимся, со вспышками сверхновых, столкновением нейтронных звезд, активными черными дырами или магнитарами, однако точная природа явления до сих пор остается неясной.

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