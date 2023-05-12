Российские космонавты вышли в открытый космос

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта МКС для выполнения поставленных перед ними задач. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

За это время космонавты должны будут раскрыть панели радиатора на модуле «Наука», заправить теплоносителем контуры радиатора и объединить их с системами обеспечения модуля. Также Прокопьеву и Петелину нужно будет установить два фала на дистанционном манипуляторе ERA.