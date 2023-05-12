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Маск назначил нового гендиректора Twitter

Американский миллионер и предприниматель Илон Маск заявил, что новым генеральным директором социальной сети Twitter стала бывшая директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино.

Маск назначил нового гендиректора Twitter
© globallookpress.com

«Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter», – написал он.

Маск также добавил, что Яккарино будет в первую очередь заниматься бизнес-операциями компании, в то время как сам предприниматель сосредоточится на дизайне и технологиях. Кроме того, Маск выразил надежду, что их совместная работа позволит «преобразовать Twitter в универсальное приложение».

Эксперт объяснил уход Маска с поста гендиректора Twitter

Ранее Илон Маск объявил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter.

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