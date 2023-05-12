Маск назначил нового гендиректора Twitter
Американский миллионер и предприниматель Илон Маск заявил, что новым генеральным директором социальной сети Twitter стала бывшая директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино.
«Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter», – написал он.
Маск также добавил, что Яккарино будет в первую очередь заниматься бизнес-операциями компании, в то время как сам предприниматель сосредоточится на дизайне и технологиях. Кроме того, Маск выразил надежду, что их совместная работа позволит «преобразовать Twitter в универсальное приложение».
Ранее Илон Маск объявил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter.