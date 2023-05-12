Маск назначил нового гендиректора Twitter

Маск также добавил, что Яккарино будет в первую очередь заниматься бизнес-операциями компании, в то время как сам предприниматель сосредоточится на дизайне и технологиях. Кроме того, Маск выразил надежду, что их совместная работа позволит «преобразовать Twitter в универсальное приложение».