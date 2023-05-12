Буддийский монах рассказал о практике, при которой мозг не умирает
Состояние «тукдам» или так называемая «посмертная медитация» у буддийских практиков позволяет сохранить наитончайшее сознание. Об этом «РИА Новости» сообщил супервизор Российского научно-исследовательского центра в Мундгоде геше Лобсанг Сангпо.
По его словам, при вхождении в состояние «тукдам» у монахов проявляется «наитончайший уровень сознания» или «ум ясного света». Сангпо пояснил, что с помощью этого практикующие буддисты «не завершают процесс умирания», хотя «все их грубые уровни сознания, включая концептуальное мышление и сенсорное восприятие и перестают действовать».
При этом он указал, что в буддизме отсутствует понятие бессмертной души, но считается, что со смертью и разложением тела «наитончайшее сознание не прекращает своего существования, которое проходя промежуточное состояние между смертью и новым существованием, обретает новое телесное воплощение», что принято называть перерождением или реинкарнацией.