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Буддийский монах рассказал о практике, при которой мозг не умирает

Состояние «тукдам» или так называемая «посмертная медитация» у буддийских практиков позволяет сохранить наитончайшее сознание. Об этом «РИА Новости» сообщил супервизор Российского научно-исследовательского центра в Мундгоде геше Лобсанг Сангпо.

Буддийский монах рассказал о практике, при которой мозг не умирает
© РИА Новости

По его словам, при вхождении в состояние «тукдам» у монахов проявляется «наитончайший уровень сознания» или «ум ясного света». Сангпо пояснил, что с помощью этого практикующие буддисты «не завершают процесс умирания», хотя «все их грубые уровни сознания, включая концептуальное мышление и сенсорное восприятие и перестают действовать».

При этом он указал, что в буддизме отсутствует понятие бессмертной души, но считается, что со смертью и разложением тела «наитончайшее сознание не прекращает своего существования, которое проходя промежуточное состояние между смертью и новым существованием, обретает новое телесное воплощение», что принято называть перерождением или реинкарнацией.

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