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SamMobile: Galaxy A24 не имеете 16 ГБ оперативной памяти, о которых говорит Samsung

Samsung распространяет в Малайзии вводящую в заблуждение рекламу нового смартфона Galaxy A24. Об этом сообщает издание SamMobile.

Samsung уличили в распространении лживой рекламы нового смартфона
© Samsung

В рекламных материалах Samsung утверждается, что Galaxy A24 имеет 16 ГБ оперативной памяти. Однако по факту в смартфоне установлен модуль лишь на 8 ГБ.

Дополнительные гигабайты оперативной памяти являются виртуальными: при нехватке естественных 8 ГБ смартфон использует для размещения временных файлов модуль постоянной памяти. Однако такие накопители информации значительно медленнее оперативной памяти и не являются ее полноценным аналогом.

По данным SamMobile, в рекламе Samsung, в которой говорится о 16 ГБ оперативной памяти, имеется звездочка. Она отсылает к сноске внизу баннера, где мелким шрифтом указана специфика технологии расширения оперативной памяти. В Малайзии Galaxy A24 стоит 1 тыс. малазийских ринггитов (примерно 17,3 тыс. руб. по курсу на 12 мая).

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что 18 мая компания HTC представит новый флагманский смартфон U23 Pro с 12 ГБ ОЗУ.

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