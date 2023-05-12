Останки гигантского древнего хищника случайно нашли в музее

Британские ученые заявили об открытии нового вида плиозавров – вымерших морских пресмыкающихся эпохи динозавров. Его окаменевшие останки в виде четырех позвонков случайно нашли в коллекции английского музея.

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Размер костей показал, что плиозавр отличался «поистине гигантскими» размерами. Он мог быть одним из крупнейших морских хищников за все время существования планеты.

Плиозавра отнесли к позднему юрскому периоду. Его останки извлекли во время раскопок на ферме Уоррен в Оксфордшире из слоев, сформировавшихся 152 миллиона лет назад. Затем они несколько лет пролежали забытыми в музейных запасниках.

Профессор палеобиологии Университета Портсмута Дэвид Мартилл заметил необычную кость, осматривая ящики с ископаемыми в музее округа Абингдон. Куратор музея рассказал, что на хранении находятся еще три таких экспоната.

Ученые просканировали окаменелости лазером. Расчеты показали, что они принадлежали морскому ящеру длиной от 9,8 до 14,4 м. Это крупнейший плиозавр из всех, когда-либо обнаруженных.

«Замечательно доказать, что в морях поздней юры действительно существовал по-настоящему гигантский вид плиозавров. Я не удивлюсь, если однажды мы найдем какие-нибудь явные доказательства того, что этот чудовищный вид был еще крупнее», – отметил профессор Мартилл.

Плиозавры были крупнейшими хищниками океана в юрский период (от 201 до 145 миллионов лет назад). По мнению ученых, их укус был более сильным, чем у тираннозавра рекса, сообщает Proceedings of the Geologists' Association.