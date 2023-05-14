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Сколько раз можно сложить лист бумаги пополам? Больше, чем вы думаете

Согласно расхожему заблуждению, лист бумаги нельзя сложить пополам более семи раз, но это не совсем так. В 2002 году Бритни Галливан, будучи ученицей старшей школы в Калифорнии, смогла сложить лист бумаги пополам целых 12 раз — она до сих пор держит соответствующий рекорд в книге Гиннесса.

Сколько раз можно сложить лист бумаги пополам? Больше, чем вы думаете
© Pixabay

Галливан не просто поставила мировой рекорд; она продумала уравнения, которые помогли ей рассчитать, сколько раз можно сложить любой лист бумаги в одном или нескольких направлениях. Она подробно объяснила свои расчеты в книге «Как сложить бумагу пополам двенадцать раз».

Но почему девушка вообще озаботилась этим вопросом? Дело в том, что как-то раз преподаватель математики пообещал дополнительный балл тем, кто сможет сложить любой материал пополам 12 раз. Сначала Галливан выполнила задание при помощи тонкого листа золотой фольги, но потом учитель изменил условие и попросил проделать то же самое с более толстым материалом — листом бумаги. Она много часов пыталась решить, по задумке, невыполнимую задачу на печатных листках, газетах и многих других плоских материалах, но без толку.

Однако позже Галливан поняла, что к проблеме нужно подойти математически. Уравнение помогло ей понять, что для того, чтобы сложить лист бумаги пополам как можно больше раз, нужен максимально тонкий и длинный лист. Чем чаще он складывается, тем толще становится стопка. Когда толщина стопки станет больше длины, складывать будет нечего. В результате Галливан поставила свой рекорд при помощи огромной салфетки, которую она нашла в Интернете — длина материи составляла 1 219 метров. Сам процесс «оригами» же занял примерно восемь часов и проходил в длинном коридоре торгового центра.

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