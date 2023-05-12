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Зафиксированные в атмосфере Земли странные звуки поставили ученых в тупик

Воздушный шар на солнечной энергии записал странные звуки высоко в атмосфере. Как сообщает Space.com, это поставило ученых в тупик, они не знают, что или кто может их издавать.

Странные звуки в атмосфере Земли поставили ученых в тупик
© globallookpress.com

Исследователи из нацлаборатории Сандия запустили летательный аппарат, который доставил научную аппаратуру в стратосферу, на высоту около 50 км. Регион сравнительно спокоен и свободен от штормов, турбулентности и самолетов, что позволяет «подслушивать» звуки, которые издает Земля. Собирают из при помощи предназначенных для наблюдения за вулканами устройствами — микробарометрами.

Наряду с ожидаемыми природными и техногенными звуками записывающему устройству удалось засечь странные колебания, которые повторяются раз в несколько часов. Они происходят в инфразвуковом диапазоне, на частоте около 20 герц и ниже. Таким образом, для человеческого уха они неразличимы.

Пока ученые не могут понять, что именно производит звук. Сейчас эксперты заняты анализом звуковых колебаний и построением теорий их возникновения.

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