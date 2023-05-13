Нейросеть Google создаст любую мелодию по одному вашему описанию

Google улучшил «MusicLM». Сервис, где пользователи могут описать свои музыкальные идеи и услышать, как они воплощаются в жизнь с помощью ИИ. Правда, пока что он не находится в открытом доступе, но вы можете записаться на тест.

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Будь то успокаивающая мелодия для учебы, душевный джазовый трек для званого ужина или даже индустриальное техно с гипнотическими вибрациями, искусственный интеллект Google готов создать его.

Генерируемая музыка обрабатывается в течение нескольких секунд, предоставляя пользователям несколько вариантов на выбор. Пользователи могут прослушать музыку, увидеть визуализацию формы волны и даже скачать «свое» творение.