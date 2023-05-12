Разработана система передачи информации на основе принципов теории хаоса

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» изобрели прототип системы связи, которая для передачи данных руководствуется принципами теории хаоса. Их использование позволяет значительно усложнить для злоумышленника расшифровку сообщения. Исследование, поддержанное грантом Российского научного фонда, опубликовано в журнале Applied Sciences.

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Несмотря на заметное развитие телекоммуникаций, процесс передачи данных все еще подвержен атакам злоумышленников. Чтобы противостоять перехватам сигнала, специалисты разрабатывают все более сложные системы передачи сведений. В последнее время было опубликовано много исследований, посвященных применению в данной области теории хаоса и нелинейной динамики. Теперь российские ученые провели теоретический анализ метода и сконструировали реальный прототип системы связи, базирующейся на хаотических сигналах.

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В основе работы любой системы передачи данных лежит модуляция сигнала. Большая часть систем связи использует модуляцию данных на основе параметров (PM). Однако все популярнее становится модуляция коэффициента симметрии (SCM), которая обеспечивает более скрытую передачу информации. При аналогичной помехоустойчивости SCM на 10-20% безопаснее PM. Ученые создали систему, которая базировалась на SCM и при этом использовала передачу данных нелинейными хаотическими сигналами. По словам Вячеслава Рыбина, ассистента кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и резидента Молодежного НИИ, в хаотической системе сигнал, несущий полезную информацию, по своим спектральным характеристикам схож с естественными шумами. За счет этого злоумышленникам куда сложнее обнаружить его и правильно интерпретировать.

При очевидной пользе изобретение имеет и определенные ограничения. В экспериментах ученые добились довольно низкой скорости передачи данных 一 примерно 6 бит/с. Эту проблему исследователи планируют решить использованием более мощного оборудования. Кроме этого, сигнал, подобный естественному шуму, сложно расшифровать не только злоумышленникам, но и реальным адресатам. Чтобы избежать подобных казусов, работники ЛЭТИ разрабатывают специальные алгоритмы обработки сигналов.