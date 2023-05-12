РФ, Белоруссия, Канада и весь ЕС не получили доступ к чат-боту Google Bard

При этом некоторым удается при помощи VPN-сервисов получить заветный доступ к ИИ.

При том, что было объявлено, что чат-бот Google Bard стал доступен в 180 странах мира, доступ к нему так и не получила масса регионов, сообщает портал Neowin. Например, ИИ не могут воспользоваться пользователи из России, Беларуси, Канады, Китая и стран всего Евросоюза.

При этом в Google пока никак не комментировали отсутствие доступа, но некоторые эксперты это связывают с ограничениями Евросоюза из-за жёстких норм европейского Общего регламента по защите данных (GDPR) и прочих местных законов.

Как пишет агентство Reuters, сейчас в ЕС действительно работают над новыми правилами наказания за несоблюдение авторских прав с использованием ИИ.