«Микрон» прорабатывает возможность выпуска чипов для сим-карт

Российский производитель полупроводников "Микрон" прорабатывает возможность выпуска чипов для отечественных сим-карт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Действительно, такой вариант прорабатывается. Техническая возможность и компетенции освоить ряд чипов для применения в качестве специализированных сим-карт в серийном производстве на "Микроне" есть", - сообщили ТАСС в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос.
Объемы производства будут зависеть от подтвержденного спроса и объема контрактов, отметили в компании.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что "Микрон" займется производством чипов для российских сим-карт, массовый выпуск может начаться в 2024 году. Как пишет газета, годовая потребность российских операторов в сим-картах составляет 70-100 млн штук, мощностей "Микрона" хватит на 20 млн.