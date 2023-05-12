«Микрон» прорабатывает возможность выпуска чипов для сим-карт

"Действительно, такой вариант прорабатывается. Техническая возможность и компетенции освоить ряд чипов для применения в качестве специализированных сим-карт в серийном производстве на "Микроне" есть", - сообщили ТАСС в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос.