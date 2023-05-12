$75.88-0.8182.89-1.26

"Микрон" прорабатывает возможность выпуска чипов для сим-карт

Российский производитель полупроводников "Микрон" прорабатывает возможность выпуска чипов для отечественных сим-карт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Микрон» прорабатывает возможность выпуска чипов для сим-карт
© ТАСС

"Действительно, такой вариант прорабатывается. Техническая возможность и компетенции освоить ряд чипов для применения в качестве специализированных сим-карт в серийном производстве на "Микроне" есть", - сообщили ТАСС в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос.

Объемы производства будут зависеть от подтвержденного спроса и объема контрактов, отметили в компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что "Микрон" займется производством чипов для российских сим-карт, массовый выпуск может начаться в 2024 году. Как пишет газета, годовая потребность российских операторов в сим-картах составляет 70-100 млн штук, мощностей "Микрона" хватит на 20 млн.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий