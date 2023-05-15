$79.10+1.9086.09+1.84

Быстрее пули: чему равна скорость звука и что понимают под сверхзвуком

Скорость звука, т.е. скорость, с которой звуковые волны двигаются по воздуху от источника, составляет 1191,6 км/ч. До конца Второй мировой ни один летательный аппарат на планете не мог преодолеть звуковой барьер, в том числе первый в мире реактивный боевой самолет Me.262. Однако в 1947 году пилот Чарльз Йегер совершил полет на ракетном Bell X-1 — аппарат развил скорость 1066 км/ч, которую сочли «сверхзвуковой».

Быстрее пули: чему равна скорость звука и что понимают под сверхзвуком
© Wikipedia

Согласно NASA, сверхзвуковым скоростям присваивают т.н. числа Маха. 1 Мах равен скорости звука, 2 Маха — двум скоростям звука и так далее. Боевые самолеты, вроде F-15 Eagle, могут разгоняться примерно до 2,5 Махов. SR-71 Blackbird, самолет-разведчик эпохи холодной войны, мог набирать скорость более 3 Махов.

Если говорить о том, что нужно для того, чтобы развить подобную скорость, то секрет в хитрой аэродинамике и огромной мощности. Ме.262 работал на двух двигателях Jumo-004, которые совместно выдавали примерно 1 800 кг тяги. Для контекста, ракетный двигатель на Bell X-1 выдавал 2700 киг.

Кроме того, важно учитывать сопротивление воздуха. Если выйти на улицу в спокойный денек, то можно подумать, что окружающий воздух — не такое уж и серьезное препятствие, но на больших скоростях он ничем не уступает кирпичной стене. Bell X-1 буквально «прорезал» воздушное пространство благодаря своей форме, похожей на патрон .50 калибра. Сочетание аэродинамической конструкции и мощного двигателя позволило аппарату пробить звуковой барьер.

Когда самолеты преодолевают звуковой барьер, наблюдатели на земле часто слышат громкий шум — его называют сверхзвуковым хлопком. Он происходит из-за того, что самолет, движущийся на огромной скорости, резко перемещает молекулы воздуха. И да, выстрелы из огнестрельного оружия создают шум по той же самой причине.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий