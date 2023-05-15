Быстрее пули: чему равна скорость звука и что понимают под сверхзвуком

Скорость звука, т.е. скорость, с которой звуковые волны двигаются по воздуху от источника, составляет 1191,6 км/ч. До конца Второй мировой ни один летательный аппарат на планете не мог преодолеть звуковой барьер, в том числе первый в мире реактивный боевой самолет Me.262. Однако в 1947 году пилот Чарльз Йегер совершил полет на ракетном Bell X-1 — аппарат развил скорость 1066 км/ч, которую сочли «сверхзвуковой».

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Согласно NASA, сверхзвуковым скоростям присваивают т.н. числа Маха. 1 Мах равен скорости звука, 2 Маха — двум скоростям звука и так далее. Боевые самолеты, вроде F-15 Eagle, могут разгоняться примерно до 2,5 Махов. SR-71 Blackbird, самолет-разведчик эпохи холодной войны, мог набирать скорость более 3 Махов.

Если говорить о том, что нужно для того, чтобы развить подобную скорость, то секрет в хитрой аэродинамике и огромной мощности. Ме.262 работал на двух двигателях Jumo-004, которые совместно выдавали примерно 1 800 кг тяги. Для контекста, ракетный двигатель на Bell X-1 выдавал 2700 киг.

Кроме того, важно учитывать сопротивление воздуха. Если выйти на улицу в спокойный денек, то можно подумать, что окружающий воздух — не такое уж и серьезное препятствие, но на больших скоростях он ничем не уступает кирпичной стене. Bell X-1 буквально «прорезал» воздушное пространство благодаря своей форме, похожей на патрон .50 калибра. Сочетание аэродинамической конструкции и мощного двигателя позволило аппарату пробить звуковой барьер.