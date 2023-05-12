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Астрономы зафиксировали крупнейший в истории наблюдений космический взрыв

Британские астрономы зафиксировали самый масштабный взрыв в истории наблюдений в космосе, который превосходит размеры Солнечной системы в 100 раз. Об этом пишет газета The Guardian.

Астрономы зафиксировали крупнейший в истории наблюдений космический взрыв
© NASA

Исследователи из Саутгемптонского университета заявляют, что это событие произошло из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа. Вспышка была замечена год назад, но по мере увеличения яркости, астрономы решили провести дополнительные наблюдения и установили расстояние до нее - 8 миллиардов световых лет.

Руководитель исследования доктор Филип Уайзмен утверждает, что огненный шар в 100 раз больше Солнечной системы и в 2 триллиона раз ярче Солнца. Взрыв, получивший наименование AT2021lwx, продолжается уже более трех лет и стал самым мощным за всю историю наблюдений. При этом он не самый яркий.

Причиной такого взрыва могло послужить поглощение сверхмассивной черной дырой огромного облака газа, размерами в тысячи раз больше Солнца.

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