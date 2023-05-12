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Официальные фото раскладушки Motorola Razr 40 Ultra утекли в сеть

В сети появились официальные пресс-изображения складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra в разных цветах. Об этом сообщает портал GSM Arena.

Официальные фото раскладушки Motorola Razr 40 Ultra утекли в Сеть
© Motorola

На фото можно увидеть раскладушку в трех цветах — черном, красном и сером. В глаза сразу бросается довольно крупный внешний экран, который занимает почти всю заднюю крышку, включая область камерного блока. По слухам, разрешение внешнего дисплея составит 1056x1066 пикселей, а внутреннего — 1080x2640 пикселей. Прогнозируется частота обновления экрана в 120 или 144 Гц.

GSMArena
GSMArena
GSMArena

Внутри смартфона будет установлен процессор Snapdragon 8 + Gen 1, а также 12 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Основная камера получит два датчика на 12 Мп и 13 Мп, а внутренняя селфи-камера — сенсор на 32 Мп. Емкость аккумулятора устройства составит 3640 мАч.

Официального анонса Motorola Razr 40 Ultra пока не было, он ожидается в ближайшие пару недель.

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