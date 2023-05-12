Найдена необычная галактическая система с хвостом из пыли и звезд

Международная группа астрономов объявила об открытии ранее неизвестной системы галактик. Она состояла из нескольких галактик и протяженного хвоста из пыли и звезд.

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Одна из галактик, получившая научное обозначение PGC 1000273, располагалась на расстоянии в 610 млн световых лет от Земли. Неофициально ученые назвали ее «Воздушным змеем».

Галактика-компаньон PGC 070409 располагалась на расстоянии 186 тысяч световых лет от этого объекта. Она обладала активным ядром и длинным хвостом, где скрывалась еще одна небольшая галактика.

Phys.org

Наибольшее внимание ученых привлек именно хвост. Такие образования указывают на события, приводящие к преобразованию галактик.

«Открытие и изучение этих особенностей могло бы помочь нам лучше понять, как формируются и эволюционируют галактики», – отметили авторы научной работы.

По предварительным данным, длина хвоста достигает 1240 световых лет. Отношение длины к ширине составляет 40/1. Ученые отметили, что это самый длинный оптический галактический хвост, обнаруженный до сих пор. Он богат газом, что позволяет поддерживать активный процесс звездообразования на всей его протяженности.

Ученые смоделировали происхождение хвоста и пришли к выводу, что он возник при столкновении трех галактик. Самая маленькая галактика оказалась выброшена с высокой скоростью, что и привело к формированию необычной системы, сообщает arXiv.