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Описана охота Apple на инсайдеров

Журналисты рассказали, как Apple постоянно пытается ловить инсайдеров, через которых утекает информация о новых гаджетах и сервисах компании. Об этом сообщает 9to5Mac.

Стало известно о методах Apple по ловле инсайдеров
© Газета.ru

«Некоторые сотрудники действительно сливают информацию, и даже при многоступенчатой системе некоторые секреты Apple будут известны значительному числу людей. Когда происходит утечка информации, у компании из Купертино имеются несколько довольно хитрых способов сделать это», — говорится в статье.

Корпорация особенно усердно работает над предотвращением утечки визуальных материалов: изображений гаджетов и чертежей. Apple придумала способ, с помощью которого каждому человеку, получившему изображение, будет предоставлен уникальный файл. Таким образом при утечке можно будет отследить, от кого файл попал в СМИ или соцсети.

Также Apple использует невидимые водяные знаки. Это может быть один пиксель, который кажется полностью черным, но имеет номер #0D0D0D вместо #000000.

«Такие знаки невозможно различить невооруженным глазом», — констатировали журналисты.

Еще одна причина никогда не использовать оригинальные изображения заключается в том, что Apple очень легко может использовать уникальные имена файлов.

Другой способ выследить инсайдера и его источника — серийные номера документов. Например, когда Apple делится видео с сотрудниками, каждое из них помечается водяным знаком с номером, который связан с идентификатором сотрудника, Apple Connect ID.

Также за Apple фиксировали такие способы, как тонкие изменения в оформлении шрифта, изменения в формулировке или пунктуации для более точечного поиска источника утечки и ложную информацию в деталях. Например, изменить f / 1,78 на f / 1,76.

Ранее инсайдер с ником @analyst941 заявил, что Apple провела успешную операцию по выявлению и увольнению его сестры, которая передавала ему информацию о новых гаджетах и сервисах компании.

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