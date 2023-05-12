Стало известно о методах Apple по ловле инсайдеров

Описана охота Apple на инсайдеров
Журналисты рассказали, как Apple постоянно пытается ловить инсайдеров, через которых утекает информация о новых гаджетах и сервисах компании. Об этом сообщает 9to5Mac.
«Некоторые сотрудники действительно сливают информацию, и даже при многоступенчатой системе некоторые секреты Apple будут известны значительному числу людей. Когда происходит утечка информации, у компании из Купертино имеются несколько довольно хитрых способов сделать это», — говорится в статье.
Корпорация особенно усердно работает над предотвращением утечки визуальных материалов: изображений гаджетов и чертежей. Apple придумала способ, с помощью которого каждому человеку, получившему изображение, будет предоставлен уникальный файл. Таким образом при утечке можно будет отследить, от кого файл попал в СМИ или соцсети.
Также Apple использует невидимые водяные знаки. Это может быть один пиксель, который кажется полностью черным, но имеет номер #0D0D0D вместо #000000.
«Такие знаки невозможно различить невооруженным глазом», — констатировали журналисты.
Еще одна причина никогда не использовать оригинальные изображения заключается в том, что Apple очень легко может использовать уникальные имена файлов.
Другой способ выследить инсайдера и его источника — серийные номера документов. Например, когда Apple делится видео с сотрудниками, каждое из них помечается водяным знаком с номером, который связан с идентификатором сотрудника, Apple Connect ID.
Также за Apple фиксировали такие способы, как тонкие изменения в оформлении шрифта, изменения в формулировке или пунктуации для более точечного поиска источника утечки и ложную информацию в деталях. Например, изменить f / 1,78 на f / 1,76.
Ранее инсайдер с ником @analyst941 заявил, что Apple провела успешную операцию по выявлению и увольнению его сестры, которая передавала ему информацию о новых гаджетах и сервисах компании.