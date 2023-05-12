Ледники Алтая уменьшились в два раза за полтора века

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, Института геологии и минералогии СО РАН и Алтайского государственного университета выяснили, что площадь ледников Северо-Чуйского хребта Алтая уменьшилась в два раза за последние полтора века, передает RT со ссылкой на пресс-службу СПбГУ. Чтобы прийти к такому выводу, исследователи изучили все метки границ природного объекта, проанализировали снимки местности за разные годы, а также собрали информацию о динамике температур и осадков на территории хребта.
«Мы обнаружили, что с середины XIX века ледники сократились более чем в два раза — и сильнее, чем в других районах Алтая. Причем в последнее десятилетие отступание крупных ледников ускорилось. Если до 2010 года ледник Большой Маашей, где мы проводили полевые исследования, сокращался на 6—7 м в год, то после 2010-го его край отступает в среднем на 14 м в год», — рассказал профессор кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Дмитрий Ганюшкин.
Ученые напомнили, что таяние ледников способно сильно повлиять на горную экосистему, в том числе привести к расширению пояса лесов и размыву рыхлых пород в горах, что, в свою очередь, может вызвать обвалы.
Ранее гляциологи Европейского космического агентства в рамках программы «Измерения массы ледяного щита» (IMBIE) выпустили новый отчет, из которого стало известно, что таяние ледников Гренландии и Антарктиды увеличилось в пять раз с 1992 года.