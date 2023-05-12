Ледники Алтая уменьшились в два раза за полтора века

«Мы обнаружили, что с середины XIX века ледники сократились более чем в два раза — и сильнее, чем в других районах Алтая. Причем в последнее десятилетие отступание крупных ледников ускорилось. Если до 2010 года ледник Большой Маашей, где мы проводили полевые исследования, сокращался на 6—7 м в год, то после 2010-го его край отступает в среднем на 14 м в год», — рассказал профессор кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Дмитрий Ганюшкин.