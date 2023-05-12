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Цены на российские процессоры с начала года поднялись в два раза

В России зафиксирован двукратный рост цен на российские процессоры с начала года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что стоимость повысилась в связи с переносом производств на новые иностранные фабрики и повышенным спросом со стороны российских производителей серверов, систем хранения данных (СХД) и ПК.

Динамика коснулась всех линеек процессоров «Байкал Электроникс» и МЦСТ (разрабатывает процессор «Эльбрус»). Эксперты, опрошенные изданием, обращают внимание на то, что удорожание отечественных чипов напрямую отражается на цене конечного оборудования.

В итоге российские вендоры вычислительной техники активно используют компоненты американских производителей (Intel и AMD). Их достать менее проблематично, чем отечественные.

Ранее «Известия», ссылаясь на источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники, сообщили, что к летнему периоду ноутбуки в РФ могут существенно упасть в цене. Утверждалось, что импортирующие их в РФ структуры снизили отпускные цены на 5–30% в зависимости от модели и конфигурации.

Эксперты отметили, что стоимость скорректируется из-за переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним.

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