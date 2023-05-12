Китайские пользователи новейших смартфонов iPhone 14 Pro пожаловались на проблемы с дисплеями, которые буквально отклеиваются из-за вздутия аккумулятора. Об этом сообщает портал My Drivers.

Один из владельцев смартфона купил его в декабре прошлого года. Менее чем за полгода батарея устройства вздулась, что привело к отслоению экрана. Он обратился в техподдержку Apple, но в итоге ему отказались заменить гаджет на новый.

Другие пользователи рассказали о том, что отправили свои смартфоны, чьи экраны так же вздулись, на официальный ремонт. По возвращении они обнаружили, что проблема исчезла, однако предполагается, что Apple просто заменила дефективные аккумуляторы на новые.

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Руководство Apple пока не выступало с заявлением по этой проблеме. Не исключено, что причиной является брак на производстве. Смартфон iPhone 14 Pro впервые был официально представлен 7 сентября 2022 года.