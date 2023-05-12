$75.88-0.8182.89-1.26

Владельцы iPhone 14 Pro пожаловались на вздутие и отслоение дисплеев

Китайские пользователи новейших смартфонов iPhone 14 Pro пожаловались на проблемы с дисплеями, которые буквально отклеиваются из-за вздутия аккумулятора. Об этом сообщает портал My Drivers.

Один из владельцев смартфона купил его в декабре прошлого года. Менее чем за полгода батарея устройства вздулась, что привело к отслоению экрана. Он обратился в техподдержку Apple, но в итоге ему отказались заменить гаджет на новый.

Другие пользователи рассказали о том, что отправили свои смартфоны, чьи экраны так же вздулись, на официальный ремонт. По возвращении они обнаружили, что проблема исчезла, однако предполагается, что Apple просто заменила дефективные аккумуляторы на новые.

news.mydrivers.com

Руководство Apple пока не выступало с заявлением по этой проблеме. Не исключено, что причиной является брак на производстве. Смартфон iPhone 14 Pro впервые был официально представлен 7 сентября 2022 года.

Цена на iPhone 14 Plus в России рекордно снизилась

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как техноблогеры назвали самый выгодный месяц для покупки смартфона iPhone 13 с целью сэкономить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий