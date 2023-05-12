Специалист назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона
Ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян в беседе с «Газетой.Ru» назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона.
По словам Закаряна, разъем для зарядки может просто засориться. Многие пользователи до последнего момента не подозревают о причине, так как загрязнение порта происходит постепенно, отметил он.
Почистить порт можно самостоятельно — его необходимо продуть холодным воздухом, либо прочистить щеткой. Если зарядка не заработает, следует обратиться в сервисный центр, подчеркнул специалист. Похожая ситуация может возникнуть также из-за намокания устройства.