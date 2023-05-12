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Специалист назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона

Ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян в беседе с «Газетой.Ru» назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона.

Специалист назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона
© Unsplash

По словам Закаряна, разъем для зарядки может просто засориться. Многие пользователи до последнего момента не подозревают о причине, так как загрязнение порта происходит постепенно, отметил он.

Почистить порт можно самостоятельно — его необходимо продуть холодным воздухом, либо прочистить щеткой. Если зарядка не заработает, следует обратиться в сервисный центр, подчеркнул специалист. Похожая ситуация может возникнуть также из-за намокания устройства.

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