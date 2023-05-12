Специалист назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона

Ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян в беседе с «Газетой.Ru» назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона.

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По словам Закаряна, разъем для зарядки может просто засориться. Многие пользователи до последнего момента не подозревают о причине, так как загрязнение порта происходит постепенно, отметил он.