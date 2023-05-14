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Создана мРНК-вакцина для борьбы с агрессивным раком поджелудочной железы

Международная команда ученых из Мемориального онкологического центра Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке и Медицинской школы Икан на горе Синай, а также при поддержке немецкой фирмы BioNTech создала персонализированную мРНК-вакцину для борьбы с агрессивной формой рака поджелудочной железы. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале Nature.

Создана мРНК-вакцина для борьбы с агрессивным раком поджелудочной железы
© Unsplash

В процессе испытаний специалистам удалось продемонстрировать активацию иммунных Т-клеток, специфичных к новообразованию поджелудочной железы, с помощью индивидуально разработанных мРНК-вакцин. Этот метод основан на принципе иммунотерапии — он побуждает иммунную систему атаковать раковые клетки через распознавание патогенных белков на поверхности опухолей.

Эксперименты по тестированию вакцин проводились на 16 испытуемых, которым сначала удалили опухоли хирургическим путем, а затем изготовили из них 16 персонализированных вакцин. Также участникам назначили химиотерапию и универсальный препарат для иммунотерапии — атезолизумаб. У половины пациентов фиксировался существенный иммунный ответ Т-клеток, а спустя 18 месяцев ни у одного из них не было признаков дальнейшего развития рака.

Ранее сотрудники Института рака Дана-Фарбер представили эффективный терапевтический подход при запущенном раке почек. Для этого они предлагают использовать комбинацию из трех препаратов, которые помогают остановить прогрессирование заболевания на поздних стадиях.

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