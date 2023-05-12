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Так и не стали заменой ноутбукам: поставки планшетов рухнули по всему миру

Как только мы подумали, что планшеты заменили ноутбуки, пользователи начали терять к ним интерес.

Поставки планшетов рухнули по всему миру
© Ferra.ru

По последним данным Canalys, мировые поставки планшетов упали на 18% в I квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом, составив всего 31,7 млн единиц. Это самое низкое число поставок с момента начала пандемии в 2020 году.

«Мы видим, что производители и ритейлеры планшетов сейчас больше заботятся о работе с высокими уровнями запасов и корректируют ожидания более умеренного и предсказуемого спроса», — прокомментировал ситуацию на рынке Химани Мукка, исследовательский менеджер в Canalys.

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И всё же, несмотря на снижение спроса, специалисты аналитической компании считают, что у производителей планшетов есть возможности для роста за счёт коммерческого использования и внедрения в образовательной среде.

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