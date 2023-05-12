Обнаружен рост сверхмассивных черных дыр в сталкивающихся галактиках

Астрономы Ньюкаслского университета (Англия) обнаружили, что сверхмассивные черные дыры, которые закрыты облаками пыли, с большей вероятностью будут расти и выделять огромное количество энергии, если они находятся внутри галактик, которые, как ожидается, скоро столкнутся с соседней галактикой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Исследователи проанализировали инфракрасные данные о сотнях тысяч галактик, образовавшихся через 2-6 миллиардов лет после Большого взрыва, полученные множеством телескопов, в том числе космических телескопов «Хаббл» и Spitzer. Они определили, какие галактики находятся в непосредственной близости друг от друга и, скорее всего, столкнутся в будущем.

Соответствующая космологическая эпоха называется «космическим полднем», в который должен был происходить рост и галактик, и находящихся в их ядрах сверхмассивных черных дыр. Ученые показали, что активные галактические ядра, подпитываемые черными дырами и затемненные пылью, демонстрируют тенденцию к усилению при уменьшении расстояния между соседними галактиками.

Ожидается, что данные, которые в ближайшие годы предоставит космический телескоп Джеймса Уэбба, произведут революцию в исследованиях в инфракрасном диапазоне и раскроют еще больше подробностей о том, как растут запыленные черные дыры.