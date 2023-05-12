Создан дезинфицирующий материал против устойчивых больничных инфекций

Команда специалистов из Ноттингемского университета (Великобритания) создала дезинфицирующий материал против устойчивых больничных инфекций на основе пластмассы. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nano Select.

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В процессе разработки был использовал распространенный антисептик хлоргексидин, которым затем покрыли полимер акрилонитрилбутадиенстирол (ABS). Чтобы проверить эффективность нового покрытия на молекулярном уровне авторы воспользовались методом масс-спектрометрии вторичных ионов (TOF-SIMS).

Они обнаружили, что материал быстро уничтожал микробы (в течение 30 минут). При этом через 45 минут поверхности все еще были стерильны. Разработка оказалась эффективной против SARS-COV-2: через 30 минут не было выявлено жизнеспособных частиц вируса. Примечательно, что поверхность смогла убить некоторые устойчивые к хлоргексидину штаммы бактерий.