Российский ритейлер оценил рынок ноутбуков в более 750 тыс. штук

В первом квартале 2023 года российский рынок ноутбуков составил более 750 тыс. штук. Такими данными поделились с «Игроманией» в «М.Видео-Эльдорадо». Также представители сети отметили, что с середины марта на российском рынке фиксируется постепенное восстановление относительно прошлого года, в том числе, в ноутбуках.

К примеру, за год средняя цена ноутбука по России снизилась на 17% за счет широкого выбора моделей с различными техническими возможностями, под разные потребности и бюджет. К слову, более 30% штучных продаж за прошлый год пришлось именно на китайские бренды.