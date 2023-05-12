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Российский ритейлер оценил рынок ноутбуков в более 750 тыс. штук

В первом квартале 2023 года российский рынок ноутбуков составил более 750 тыс. штук. Такими данными поделились с «Игроманией» в «М.Видео-Эльдорадо». Также представители сети отметили, что с середины марта на российском рынке фиксируется постепенное восстановление относительно прошлого года, в том числе, в ноутбуках.

Российский ритейлер оценил рынок ноутбуков в более 750 тыс. штук
© Pexels

К примеру, за год средняя цена ноутбука по России снизилась на 17% за счет широкого выбора моделей с различными техническими возможностями, под разные потребности и бюджет. К слову, более 30% штучных продаж за прошлый год пришлось именно на китайские бренды.

«М.Видео-Эльдорадо»

«Ассортимент ноутбуков и другой техники формируется сейчас за счёт большого пула партнёров и вариативности механик поставок, поэтому говорить о каких-то единых трендах на рынке электроники не приходится. «М.Видео-Эльдорадо» делает всё возможное для сохранения привлекательных и конкурентных цен для своих покупателей».

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