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Выяснилось, что загрязнение воздуха автомобилями способствует болезни Альцгеймера

Загрязнение воздуха от автомобильного траффика может ухудшать память и способствовать болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Ирвайне. Болезнь Альцгеймера — это тяжелое нейродегенеративное заболевание, при котором у человека страдает память и когнитивные функции, а на поздних стадиях он полностью утрачивает дееспособность и личность. Поскольку последствия этого заболевания ложатся тяжким бременем как на больного, так и на его родственников, а лечения не существует, ученые ищут способы предотвратить возникновение этой патологии.

Выяснилось, что загрязнение воздуха автомобилями способствует болезни Альцгеймера
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В том числе, врачи пытаются выяснить, что способствует болезни Альцгеймера. В связи с этим Масаси Китадзава и его коллеги провели эксперимент с участием мышей в качестве модельных животных чтобы выяснить связь болезни Альцгеймера и загрязнения воздуха. Для этого ученые подвергали группу 3- и 9-месячных мышей воздействию ультрадисперсных твердых частиц в течение 12 недель. Подобные частицы в основном порождаются движением автомобилей. Вторая группа подвергалась воздействию очищенного воздуха.

Были использованы мыши разного возраста, чтобы выявить разницу во влиянии загрязнителей на молодой и на зрелый организм. После этого мыши прошли ряд тестов на память и когнитивные функции. Выяснилось, что воздействие твердых частиц ухудшает и то, и другое. Примечательно, что у более старых мышей (12 месяцев на момент анализа) было выявлено накопление мозговых бляшек и активация глиальных клеток, которые, как известно, усиливают воспаление, связанное с началом болезни Альцгеймера.

Авторы заключают, что ультрадисперсные частицы в воздухе являются фактором, способствующим развитию болезни Альцгеймера. "Государственные и экологические регулирующие органы должны активизировать усилия по снижению уровня твердых частиц", - резюмируют они. Ранее палеонтологи рассказали, где жили живые "бублики" Obamus возрастом 550 миллионов лет.

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