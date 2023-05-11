Учёные выяснили, как на Луне можно получить воду

Раньше миссии, которые отправлялись в космос, брали воду с собой и перерабатывали её. Результаты недавнего исследования показали, что люди, которые отправятся на Луну, возможно, смогут добывать воду из того, что находится на поверхности спутника.

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Acta Astronautica, реголит (то есть частицы лунного грунта) есть возможность нагреть, чтобы получить из них питьевую воду. При этом учёные рекомендуют для этого использовать микроволновую печь.

В рамках исследования эксперты использовали микроволновки мощностью 250 Вт и частотой 2,45 ГГц. Однако вместо реголита они взяли материалы LHS-1 и LMS-1. Эти материалы служили имитацией грунта с Луны. Перед тем как поместить всё в микроволновую печь, учёные охладили образцы до -173 градуса по Цельсию.

За примерно 25 минут учёные смогли извлечь 67% воды из образцов после нагревания. А спустя 35 минут было извлечено уже 90% воды.