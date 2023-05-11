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Учёные выяснили, как на Луне можно получить воду

Раньше миссии, которые отправлялись в космос, брали воду с собой и перерабатывали её. Результаты недавнего исследования показали, что люди, которые отправятся на Луну, возможно, смогут добывать воду из того, что находится на поверхности спутника.

Учёные выяснили, как на Луне можно получить воду
© globallookpress.com

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Acta Astronautica, реголит (то есть частицы лунного грунта) есть возможность нагреть, чтобы получить из них питьевую воду. При этом учёные рекомендуют для этого использовать микроволновую печь.

В рамках исследования эксперты использовали микроволновки мощностью 250 Вт и частотой 2,45 ГГц. Однако вместо реголита они взяли материалы LHS-1 и LMS-1. Эти материалы служили имитацией грунта с Луны. Перед тем как поместить всё в микроволновую печь, учёные охладили образцы до -173 градуса по Цельсию.

За примерно 25 минут учёные смогли извлечь 67% воды из образцов после нагревания. А спустя 35 минут было извлечено уже 90% воды.

Вместе с тем учёные предупредили, что данный метод может быть неэффективным, если материалы будут содержать ещё больше воды. В этом случае нужно будет использовать стандартные методы нагрева.

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