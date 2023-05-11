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Учёные обнаружили сразу 28 новых спутников Сатурна

Сатурн продолжает своё стабильное шествие к званию планеты с самым большим числом спутников в Солнечной системе.

Учёные обнаружили сразу 28 новых спутников Сатурна
© ferra.ru

На этот раз команда исследователей из Университета Британской Колумбии открыла у газового гиганта ещё 28 спутников, увеличив их «семейство» до поразительных 118 членов.

Таким образом, Сатурн подтвердил своё звание короля спутников, опередив своего ближайшего конкурента в лице Юпитера.

Всё это стало возможно благодаря внимательным наблюдениям через наземный телескоп CFHT в течение 2019-2021 годов. Учёные подозревали, что Сатурн может скрывать большое количество так называемых «нерегулярных» спутников.

Так называют небесные тела, чьи орбиты обычно имеют более выраженный наклон и более эллиптичны, чем у их «послушных» собратьев.

Не стоит, правда, думать, что эти новые спутники — гиганты, как наша Луна. На самом деле, они весьма скромны по размерам — все новые спутники имеют диаметр от двух до пяти километров.

Специалисты разделили их на две группы — инуитскую и скандинавскую — в зависимости от их орбитальных характеристик. Что касается имён, то они получили крайне «технические» имена, начиная от S/2019 S 13 до S/2007 S 5.

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