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В ЕС захотели установить первые в мире правила для искусственного интеллекта

Депутаты Европейского парламента (ЕП) начали процесс согласования закона о регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) на местном рынке. Об этом говорится в заявлении ЕП.

В ЕС захотели установить первые в мире правила для искусственного интеллекта
© globallookpress.com

«Системы ИИ с неприемлемым уровнем риска для безопасности людей будут строго запрещены. В их число входят системы, использующие подсознательные или целенаправленные манипулятивные методы, эксплуатирующие уязвимости людей или использующиеся для социального скоринга (классификация людей на основе их социального поведения, социально-экономического статуса, личных характеристики)», — сказано в публикации.

Согласно документу, цель европейских депутатов — установить первые в мире правила для искусственного интеллекта и поставить системы ИИ под контроль людей, сделав их безопасными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными.

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В Европарламенте также выступили с приложением запретить системы удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах и биометрической категоризации с использованием чувствительных характеристик (например, пол, раса, этническая принадлежность, статус гражданства, религия, политическая ориентация). Парламентарии выступили против применения технологий ИИ в распознавания эмоций в правоохранительных органах, пограничных службах, на рабочих местах и в учебных заведениях.

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