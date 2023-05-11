Пользователям Windows показали фейковые обновления ОС

В сети обнаружили большое количество поддельных обновлений для Windows, через которые злоумышленники распространяли вирусы. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

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На проблему обратили внимание специалисты из компании Malwarebytes, которые обнаружили тенденцию распространения вирусов в интернете через программное обеспечение (ПО) Aurora. Как правило, злоумышленники размещали на различных сайтах всплывающую рекламу с призывом получить бесплатное обновление операционной системы (ОС). После загрузки файла ChromeUpdate.exe происходила установка вируса.

Специалисты заявили, что фейковые обновления показывали через рекламу, опубликованную на оформленных в стилистике Microsoft сайтах. Большая часть из разоблаченных аналитиками Malwarebytes сайтов размещена в Ru-сегменте и, судя по всему, ориентирована на русскоязычных пользователей. Так, специалисты обнаружили ресурсы с доменами activessd, xhamster-18, chistauyavoda и прочие.

Представители Malwarebytes предупредили пользователей, что актуальную информацию об обновлениях Windows можно получить только на сайте Microsoft.