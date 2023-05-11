В России разработали новую операционную систему
«Дочка» Сбера подала заявку на регистрацию новой серверной операционной системы, которая, как предполагается, станет основой для государственной облачной платформы «Гостех».
«Сбертех» подал заявку на регистрацию собственной серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные реестра отечественного программного обеспечения. Это поможет применять ее в госсекторе, в частности для перевода российских ведомств на сервисы платформы «Гостех».
Platform V SberLinux OS Server – это серверная операционная система. Такие ОС позволяют управлять инфраструктурой, обеспечивать виртуализацию оборудования – наглядно показывать информацию об использовании вычислительных мощностей – и использовать мощности облачных хранилищ данных. К таким сервисам предъявляются серьезные требования по надежности и безопасности.
По данным газеты, новая ОС дочерней структуры Сбера предназначена для облачной платформы, на которой будут развернуты сервисы «Гостеха», платформы, которая должна была объединить в себе разрозненные информационные системы различных ведомств. Анонсированный еще в 2020 году «Гостех» — своеобразный маркетплейс, где разработчики размещают свои продукты, а заказчик со стороны государства может выбирать нужные сервисы.