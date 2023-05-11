В России начали продавать Starlink от Маска

В России начали появляться в продаже терминалы компании Илона Маска Starlink для доступа к спутниковому интернету. Как сообщает «Коммерсантъ», оборудование стали продавать в онлайн-магазинах.

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Отмечается, что цены на оборудование для спутникового интернета Starlink в России начинаются от 659 тыс. руб. При этом официально спутниковая сеть Starlink недоступна для жителей России.

По данным издания, к Starlink стало возможно подключаться из любой точки Земли, включая страны, в которых компания не представлена, с февраля 2023 года. Тогда компания запустила специальный тариф Starlink Global Roaming Service с ежемесячной платой в $200 (15,3 тыс. руб. по текущему курсу).

Использование Starlink и другой компании-конкурента OneWeb в России может караться штрафом после внесения весной 2022 года соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

С 2019 года для иностранных спутниковых операторов в России действует обязательство пропускать трафик через российскую наземную станцию. Также Starlink Илона Маска для официальной работы на территории России необходимо разрешение от Государственной комиссии по радиочастотам и взаимодействие с госорганами.