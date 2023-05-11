Стала известна зарплата главы Nvidia

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг из-за невыполненных финансовых целей заработал в последнем финансовом году меньше $25 млн. Как сообщает The Register, итоговая сумма оказалась в 94 раза больше годовой зарплаты рядового сотрудника технологической компании.

© газета.ру

«Общая зарплата составила $21,356 млн. Тем не менее это на 10% меньше, чем в предыдущем году», — говорится в статье.

Отмечается, что общий доход за работу Хуанга включает базовую зарплату в размере $996,2 тыс., вознаграждение акциями в размере $19,7 млн и $693,7 тыс. в виде других компенсаций, таких как страховка и оплата рабочих поездок.

В финансовой документации Nvidia указано, что глава компании не получил полной выплаты из-за того, что итоговые результаты не соответствовали поставленным в начале финансового года целям.

«2023 финансовый год был непростым годом, с макроэкономическими препятствиями, корректировками запасов, коронавирусом и изменениями в архитектуре разработок гаджетов», — говорится в документе.