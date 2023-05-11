Не только ИИ: все о главной презентации Google

Складной Pixel Fold и планшет Pixel Tablet: главное с презентации Google I/O 2023
Ежегодная презентация Google I/O стартовала, и теперь Интернет активно обсуждает, что IT-гигант показал на этот раз. А показал он немало — портал Android Police вкратце рассказал о важнейших анонсах и новостях.
Google Pixel 7a
Google не только полноценно представила новый смартфон Pixel 7a, но и неожиданно для всех заявила, что новинка уже доступна для покупки за $499. Да, не для предварительного заказа, а для покупки. Pixel 7a очень похож на Pixel 7: оба устройства работают на чипсете Tensor G2, оба имеют 8 ГБ оперативной памяти и схожий визуальный дизайн.
Pixel Fold
Как предсказывали аналитики, Google продемонстрировала свой первый складной смартфон. Pixel Fold имеет 5,8-дюймовый внешний экран и внутренний дисплей диагональю 7,6 дюймов, а также защиту от влаги по стандарту IPX8. Устройство работает на базе чипсета Tensor G2 (12 ГБ RAM). Предварительные заказы на Pixel Fold уже открыты: цена смартфона составляет $1 800. Релиз состоится 27 июня.
Pixel Tablet
После множества утечек компания наконец официально представила планшет Google Pixel Tablet. Слухи подтвердились: устройство действительно выполняет функции планшета и хаба для умного дома за счет магнитного дока, который подзаряжает устройство и дополняет его аудиовыход. Предварительный заказ доступен по цене $499, тогда как в магазины планшет поступит 20 июня.
Интеграция ИИ в почту Gmail
Google работает над интеграцией ИИ в автоматические ответы на почте Gmail. Новая функция позволит пользователям сгенерировать быстрый ответ на письмо по текстовому запросу, при необходимости отредактировав конечный результат. Механика Help me write, по словам СЕО компании Сундара Пичаи, выйдет скоро, но пока без конкретных дат.
Расширение Google Maps Immersive View
Immersive View — это функция Google Maps, которая позволяет изучать некоторые локации в трехмерной виртуальности. Компания собирается расширить ее возможности, встроив Immersive View в навигатор: обновленная система будет показывать не только трехмерное окружение, но и подробную информацию о местности. Например, маршруты общественного транспорта и погоду. Однако Immersive View, как и прежде, будет ограничен узкой выборкой городов. Сейчас среди них числятся Амстердам, Берлин, Дублин, Флоренция, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сиэтл, Токио и Венеция. Запуск Immersive View состоится в конце 2023 года.
Новые возможности Google Bard
Генеративный ИИ Google Bard все еще пребывает на стадии бета-тестирования, однако на конференции компания подчеркнула, что проект активно развивается. Совсем скоро Bard получит новые функции, включая интеграцию Google Lens для распознавания изображений, поддержку Google Maps для визуализации карт и Sheets — для генерации подробных таблиц. Кроме того, с сегодняшнего дня Bard доступен в 180 странах мира без списка ожидания, но пока только на английском языке. Еще 40 языковых пакетов появятся в будущем.
ИИ-фоторедактор для Google Photos
Google Photos получит новый редактор Magic Editor, который использует машинное обучение для того, чтобы облегчить ретушь фотографий. Например, он позволит удалить с изображения человека долгим нажатием на силуэт, или восстановить части объектов, не попавших в кадр. Magic Editor запустится позднее в 2023 году.
Интеграция ИИ в поисковик и Play Store
ИИ стал важной частью поискового движка Bing от Microsoft, поэтому Google старается сократить отставание. Bard будет встроен прямо в Google Search, что позволит пользователям получать ответы на запросы в «разговорном режиме». Помимо этого, ИИ Google также получит интеграцию в Play Store: например, он будет сокращать и пересказывать пользовательские отзывы на приложения. Разработчикам же предоставят инструменты для автоматической генерации описаний для программ.