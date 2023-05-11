Не только ИИ: все о главной презентации Google

Ежегодная презентация Google I/O стартовала, и теперь Интернет активно обсуждает, что IT-гигант показал на этот раз. А показал он немало — портал Android Police вкратце рассказал о важнейших анонсах и новостях.

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Google Pixel 7a

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Google не только полноценно представила новый смартфон Pixel 7a, но и неожиданно для всех заявила, что новинка уже доступна для покупки за $499. Да, не для предварительного заказа, а для покупки. Pixel 7a очень похож на Pixel 7: оба устройства работают на чипсете Tensor G2, оба имеют 8 ГБ оперативной памяти и схожий визуальный дизайн.

Google

Pixel Fold

Как предсказывали аналитики, Google продемонстрировала свой первый складной смартфон. Pixel Fold имеет 5,8-дюймовый внешний экран и внутренний дисплей диагональю 7,6 дюймов, а также защиту от влаги по стандарту IPX8. Устройство работает на базе чипсета Tensor G2 (12 ГБ RAM). Предварительные заказы на Pixel Fold уже открыты: цена смартфона составляет $1 800. Релиз состоится 27 июня.

Google

Pixel Tablet

После множества утечек компания наконец официально представила планшет Google Pixel Tablet. Слухи подтвердились: устройство действительно выполняет функции планшета и хаба для умного дома за счет магнитного дока, который подзаряжает устройство и дополняет его аудиовыход. Предварительный заказ доступен по цене $499, тогда как в магазины планшет поступит 20 июня.

Google

Интеграция ИИ в почту Gmail

Google работает над интеграцией ИИ в автоматические ответы на почте Gmail. Новая функция позволит пользователям сгенерировать быстрый ответ на письмо по текстовому запросу, при необходимости отредактировав конечный результат. Механика Help me write, по словам СЕО компании Сундара Пичаи, выйдет скоро, но пока без конкретных дат.

Расширение Google Maps Immersive View

Immersive View — это функция Google Maps, которая позволяет изучать некоторые локации в трехмерной виртуальности. Компания собирается расширить ее возможности, встроив Immersive View в навигатор: обновленная система будет показывать не только трехмерное окружение, но и подробную информацию о местности. Например, маршруты общественного транспорта и погоду. Однако Immersive View, как и прежде, будет ограничен узкой выборкой городов. Сейчас среди них числятся Амстердам, Берлин, Дублин, Флоренция, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сиэтл, Токио и Венеция. Запуск Immersive View состоится в конце 2023 года.

Новые возможности Google Bard

Генеративный ИИ Google Bard все еще пребывает на стадии бета-тестирования, однако на конференции компания подчеркнула, что проект активно развивается. Совсем скоро Bard получит новые функции, включая интеграцию Google Lens для распознавания изображений, поддержку Google Maps для визуализации карт и Sheets — для генерации подробных таблиц. Кроме того, с сегодняшнего дня Bard доступен в 180 странах мира без списка ожидания, но пока только на английском языке. Еще 40 языковых пакетов появятся в будущем.

ИИ-фоторедактор для Google Photos

Google Photos получит новый редактор Magic Editor, который использует машинное обучение для того, чтобы облегчить ретушь фотографий. Например, он позволит удалить с изображения человека долгим нажатием на силуэт, или восстановить части объектов, не попавших в кадр. Magic Editor запустится позднее в 2023 году.

Интеграция ИИ в поисковик и Play Store