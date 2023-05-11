$75.88-0.8182.89-1.26

Археологи нашли дорогу каменного века на дне Средиземного моря

Археологи обнаружили древнюю дорогу на дне Средиземного моря. Как сообщает газета Daily Mail, построить ее могли еще в каменном веке — около 7 тысяч лет назад.

Обнаружить уникальную постройку удалось благодаря анализу спутниковых снимков моря вокруг ныне затопленного неолитического городища Солине, которое нашли в 2021 году у побережья хорватского острова Корчула. Эксперты считают, что когда-то она могла соединять остров и Солину, до того как поселение затопило водой.

Как рассказал археолог Мате Парика, во время исследования городища специалисты наткнулись на стены древнего поселения, которые, как оказалось, были связаны с основным островом узкой полосой земли. Позднее им удалось

«К счастью, этот район, в отличие от большинства частей Средиземноморья, защищен от больших волн, поскольку их останавливают острова», — сказал он, отметив, что это помогло сохранить остатки Солины от разрушения.

Вероятно, отсутствие сильных волн помогло спасти и дорогу. Эксперты считают, что она была построена культурой Хвар-Лисичи — культурой эпохи неолита на восточном побережье Адриатики, названной в честь острова Хвар. Хотя сейчас путь еще скрыт под слоями морской грязи, археологи считают, что проход был построен из каменных плит и имеет ширину около 4 метров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий