Археологи нашли дорогу каменного века на дне Средиземного моря

Археологи обнаружили древнюю дорогу на дне Средиземного моря. Как сообщает газета Daily Mail, построить ее могли еще в каменном веке — около 7 тысяч лет назад.

Обнаружить уникальную постройку удалось благодаря анализу спутниковых снимков моря вокруг ныне затопленного неолитического городища Солине, которое нашли в 2021 году у побережья хорватского острова Корчула. Эксперты считают, что когда-то она могла соединять остров и Солину, до того как поселение затопило водой.

Как рассказал археолог Мате Парика, во время исследования городища специалисты наткнулись на стены древнего поселения, которые, как оказалось, были связаны с основным островом узкой полосой земли. Позднее им удалось

«К счастью, этот район, в отличие от большинства частей Средиземноморья, защищен от больших волн, поскольку их останавливают острова», — сказал он, отметив, что это помогло сохранить остатки Солины от разрушения.