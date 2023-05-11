Археологи нашли дорогу каменного века на дне Средиземного моря
Археологи обнаружили древнюю дорогу на дне Средиземного моря. Как сообщает газета Daily Mail, построить ее могли еще в каменном веке — около 7 тысяч лет назад.
Обнаружить уникальную постройку удалось благодаря анализу спутниковых снимков моря вокруг ныне затопленного неолитического городища Солине, которое нашли в 2021 году у побережья хорватского острова Корчула. Эксперты считают, что когда-то она могла соединять остров и Солину, до того как поселение затопило водой.
Как рассказал археолог Мате Парика, во время исследования городища специалисты наткнулись на стены древнего поселения, которые, как оказалось, были связаны с основным островом узкой полосой земли. Позднее им удалось
«К счастью, этот район, в отличие от большинства частей Средиземноморья, защищен от больших волн, поскольку их останавливают острова», — сказал он, отметив, что это помогло сохранить остатки Солины от разрушения.
Вероятно, отсутствие сильных волн помогло спасти и дорогу. Эксперты считают, что она была построена культурой Хвар-Лисичи — культурой эпохи неолита на восточном побережье Адриатики, названной в честь острова Хвар. Хотя сейчас путь еще скрыт под слоями морской грязи, археологи считают, что проход был построен из каменных плит и имеет ширину около 4 метров.