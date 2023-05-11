$75.88-0.8182.89-1.26

Джеймс Уэбб сделал уникальные снимки звезды в 25 световых лет от Земли

Космический телескоп Джеймс Уэбб запечатлел невиданные ранее детали вокруг звезды, расположенной в 25 световых лет от Земли. Об этом пишет BGR.

Джеймс Уэбб сделал уникальные снимки звезды в 25 световых лет от Земли
© NASA

Считалось, что звезда, известная как Фомальгаут, окруженная массивными дисками пыли, окружена поясом астероидов. Однако наблюдения Уэбба показали, что она окружена тремя поясами астероидов. При этом пояса оказались гораздо сложнее, чем те, что находятся в нашей Солнечной системе.

Исследование Фомальгаута показали, что звезда является самой яркой из обнаруженных в южном созвездии Рыбы, а ее пыльные пояса состоят из обломков от столкновений более крупных космических тел. Поля обломков, которые были замечены, оказались намного больше, чем демонстрировалось при предыдущих наблюдениях.

Ожидается, что Джеймс Уэбб позволит астрономам узнать больше о внутренних частях этих систем, где находится горячий газ. Объединение этих данных с данными, полученными в результате наблюдений Хаббла и ALMA за внешними, более холодными областями, поможет нарисовать полную картину того, как выглядит область вокруг Фомальгаута.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий