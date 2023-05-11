Джеймс Уэбб сделал уникальные снимки звезды в 25 световых лет от Земли

Космический телескоп Джеймс Уэбб запечатлел невиданные ранее детали вокруг звезды, расположенной в 25 световых лет от Земли. Об этом пишет BGR.

© NASA

Считалось, что звезда, известная как Фомальгаут, окруженная массивными дисками пыли, окружена поясом астероидов. Однако наблюдения Уэбба показали, что она окружена тремя поясами астероидов. При этом пояса оказались гораздо сложнее, чем те, что находятся в нашей Солнечной системе.

Исследование Фомальгаута показали, что звезда является самой яркой из обнаруженных в южном созвездии Рыбы, а ее пыльные пояса состоят из обломков от столкновений более крупных космических тел. Поля обломков, которые были замечены, оказались намного больше, чем демонстрировалось при предыдущих наблюдениях.